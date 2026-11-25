It’s December, Metro Vancouver! Whether or not it’ll actually be snowy this month, the whole city is feeling festive as holiday events pop up practically everywhere. From skating rinks to brilliant light displays, there’s plenty of seasonal excitement happening no matter where you look.

Holiday Events

The holiday season is here in full-force, so that means Metro Vancouver is absolutely packed with festive events. There’s holiday trains, light displays, markets— practically every single kind of seasonal event that you can think of!

Tree Lighting Celebrations

CF Richmond Centre Holiday Tree Lighting | November 14 – January 3, 2027

🎟️ More Info: CF Richmond Centre Holiday Tree Lighting

Light Displays

Markets & Shopping

Other Festive Fun

Concerts + Plays

Free + Cheap Skating Rinks

Looking to hit the ice this winter? Vancouver is packed with tons of amazing skating rinks, but these ones offer either free or affordable rental rates for skaters. Take a look below!

Family-Friendly Things to Do

Pay-What-You-Can Sundays At Vancouver Museums

The H.R. MacMillan Space Centre, Museum of Vancouver, and Vancouver Maritime Museum will be open for by-donation entry on the first Sunday of every month. It’s great for for anyone who loves to learn and discover what’s new at some of the city’s best exhibits.

📅 Date: First Sunday of every month

📍 Location: H.R. MacMillan Space Centre, Museum of Vancouver, and Vancouver Maritime Museum

🎟️ Reservations & More Info: H.R. MacMillan Space Centre

Ongoing Family-Friendly Fun

These are events that are happening all throughout the month with reoccurring dates, so you can hit them up multiple times to maximize the fun!

The Robot Zoo | October 9 – April 4

🎟️ Tickets & More Info : The Robot Zoo

| October 9 – April 4 🎟️ : The Robot Zoo Game Changers | October 16 – January 24, 2027

🎟️ Tickets & More Info : Game Changers

| October 16 – January 24, 2027 🎟️ : Game Changers Astra Lumina | Opens October 22 and runs until December 31

🎟️ Tickets & More Info : Astra Lumina

| Opens October 22 and runs until December 31 🎟️ : Astra Lumina Cineplex $3.99 Saturdays | Films available on select Saturdays

🎟️ More Info: Cineplex $3.99 Saturdays

Parties + Festivals You Can Dance All Day At The Black Tavern: Winter Edition Don your knightly armour, princess dresses, and fairy wings for The Cobalt’s transformation into The Black Tavern, a medieval fantasy experience that’s packed with nonstop entertainment all night long. The event’s first edition did so well that the organizers— The Cobalt and A Fairytale in Vanshire— are bringing it back for the second time. At The Black Tavern, attendees can expect a fully immersive experience, making you feel like you’re stepping out of Vancouver and into a fantasy world where steel clashes and jesters provide endless entertainment. The mead will definitely be flowing freely as bards sing their hearts out. 📅 Dates: December 18 – 19, 2026 📍 Location: The Cobalt 🎟️ Tickets & More Info: The Black Tavern: Winter Edition

Food + Drink Experiences You Have To Try

Ongoing Food Events

The best part about being in Metro Vancouver is that there’s so much delicious food no matter where you look, and these ongoing food events are making sure that your every craving is satisfied.

Winter Lodge at Stanley’s Bar & Grill | November 25 – January 31

🎟️ Tickets & More Info: Winter Lodge

Arts, Music, and Plays

Recurring Arts Events

Metro Van’s arts scene always has something new for you to experience. These are a bunch of events that are happening throughout the month.

Murder is a Drag | Select dates between September 25 – December 11

🎟️ Tickets & More Info : Murder is a Drag

| Select dates between September 25 – December 11 🎟️ : Murder is a Drag Cirque du Soleil: LUZIA | November 4 – December 15

🎟️ Tickets & More Info : Cirque du Soleil: LUZIA 2026

| November 4 – December 15 🎟️ : Cirque du Soleil: LUZIA 2026 42nd Street at Gateway Theatre | December 10 – January 2

🎟️ Tickets & More Info: 42nd Street

Conventions + Shows to Hit Up