It’s December, Metro Vancouver! Whether or not it’ll actually be snowy this month, the whole city is feeling festive as holiday events pop up practically everywhere. From skating rinks to brilliant light displays, there’s plenty of seasonal excitement happening no matter where you look.
Holiday Events
The holiday season is here in full-force, so that means Metro Vancouver is absolutely packed with festive events. There’s holiday trains, light displays, markets— practically every single kind of seasonal event that you can think of!
Tree Lighting Celebrations
- CF Richmond Centre Holiday Tree Lighting | November 14 – January 3, 2027
🎟️ More Info: CF Richmond Centre Holiday Tree Lighting
Light Displays
- Lights of Hope | November 12 – Holiday season
🎟️ More Info: Lights of Hope
- Glow Christmas Treasures 2026 | November 19 – January 2, 2027
🎟️ More Info: Glow Christmas Treasures 2026
- Canyon Lights | November 20 – January 10, 2027
🎟️ More Info: Canyon Lights
- Lights by the Lake | November 21 – January 10, 2027
🎟️ More Info: Lights by the Lake
- Noel Surrey | November 27 – December 29
🎟️ More Info: Noel Surrey
- VanDusen Festival of Lights | November 27 – January 3, 2027
🎟️ More Info: Festival of Lights
- Lights at Lafarge | November 27 – February 2027
🎟️ More Info: Lights at Lafarge
- Bright Walk in White Rock | November 28 – January 10, 2027
🎟️ More Info: Bright Walk in White Rock
- The Magic of Christmas at Butchart Gardens | December 1 – January 6, 2027
🎟️ Tickets & More Info: The Magic of Christmas
- Burrard Yacht Club Festival of Lights | December 2
🎟️ More Info: Burrard Yacht Club Festival of Lights
- Port Coquitlam’s Parade of Lights | December 5
🎟️ More Info: Parade of Lights
Markets & Shopping
- Glenda’s Christmas Cottage | October 27 – December 23
🎟️ More Info: Glenda’s Christmas Cottage
- Potters Christmas Store | November 1 – December 24
🎟️ More Info: Potters Christmas Market
- Vancouver Christmas Market | November 16 – December 24
🎟️ Tickets & More Info: Vancouver Christmas Market
- Wesbrook Village Holiday Market at UBC | November 20 – December 20
🎟️ More Info: Wesbrook Village Holiday Market
- Langley Christmas Village | November 26 – December 24
🎟️ More Info: Langley Christmas Village
- Shipyards Christmas Market | November 27 – December 24
🎟️ More Info: Shipyards Christmas Market
- Weirdos Holiday Market | December 4 – 6; December 11 – 13
🎟️ More Info: Weirdos Holiday Market
- Japan Market Christmas Market | December 12 – 13
🎟️ More Info: Japan Market
Other Festive Fun
- Winterlust at H Tasting Lounge | Opens November 2 through winter
🎟️ More Info: Winterlust
- Christmas Family Glow Splatter & Ornament Painting | November 17, 2026 – January 3, 2027
🎟️ Tickets & More Info: Christmas Family Glow Splatter & Ornament Painting
- Canadian Pacific Holiday Train | November 19 – December 20
🎟️ More Info: CPKC Holiday Train
- The Peak of Christmas at Grouse Mountain | November 20 – December 24
🎟️ Tickets & More Info: The Peak of Christmas
- Steveston Winter in the Village | November 19 – December 31
🎟️ More Info: Winter in the Village
- Christmas at District 1881 | November 19 – January 3, 2027
🎟️ More Info: Christmas at District 1881
- Merry & Bright at Martini Town | November 20 -December 31
🎟️ Tickets & More Info: Martini Town
- The Coca-Cola® Holiday Caravan Metro Vancouver Stops | Select dates from November 21 – December 6
🎟️ More Info: Coca-Cola Holiday Caravan
- Festive Village at Burnaby Village Museum | November 25 – January 3, 2027
🎟️ More Info: Festive Village
- WinterFest at the Museum of Surrey | November 25 – December 20
🎟️ More Info: WinterFest at MOS
- North Pole Express | November 28, 29; December 12, 13, 19, 20, 21
🎟️ Tickets & More Info: North Pole Express
- Santa’s Christmas Ships: Christmas Boat Parade | November 28 – December 19
🎟️ More Info: Santa’s Christmas Ships
- Gingerbread Lane | December 3 – 28
🎟️ More Info: Gingerbread Lane
- Surrey Heritage Rail – Electric Express | December 5 – 6
🎟️ Tickets & More Info: Electric Express
- Santa Claus Parade | December 6
🎟️ More Info: Maple Ridge Santa Claus Parade
Concerts + Plays
- ELF: The Musical | November 12 – December 27
🎟️ Tickets & More Info: ELF: The Musical
- The Elvis Christmas Comeback | November 26 – December 27
🎟️ Tickets & More Info: The Elvis Christmas Comeback Special
- A WONDERHEADS Christmas Carol | December 2 – 27
🎟️ Tickets & More Info: A WONDERHEADS Christmas Carol
- Ballet BC’s The Nutcracker | December 9 – 13
🎟️ Tickets & More Info: The Nutcracker
- Luwalhati: A Koro Pacifico Christmas Concert | December 12
🎟️ Tickets & More Info: Luwalhati: A Koro Pacifico Christmas Concert
Free + Cheap Skating Rinks
Looking to hit the ice this winter? Vancouver is packed with tons of amazing skating rinks, but these ones offer either free or affordable rental rates for skaters. Take a look below!
- Robson Square Ice Rink| TBA (usually opens in early December)
💲 Cost: Free – $5
- North Vancouver Shipyard’s Ice Rink | November 27, 2026 until March 2027
💲 Cost: Free – $8
- Surrey Civic Plaza Ice Rink | November 26, 2026 – through winter
💲 Cost: Free – $5
- Vancouver Park Board Ice Rinks | Usually open year-round or have ice from September to March
Family-Friendly Things to Do
Pay-What-You-Can Sundays At Vancouver Museums
The H.R. MacMillan Space Centre, Museum of Vancouver, and Vancouver Maritime Museum will be open for by-donation entry on the first Sunday of every month. It’s great for for anyone who loves to learn and discover what’s new at some of the city’s best exhibits.
📅 Date: First Sunday of every month
📍 Location: H.R. MacMillan Space Centre, Museum of Vancouver, and Vancouver Maritime Museum
🎟️ Reservations & More Info: H.R. MacMillan Space Centre
Ongoing Family-Friendly Fun
These are events that are happening all throughout the month with reoccurring dates, so you can hit them up multiple times to maximize the fun!
- The Robot Zoo | October 9 – April 4
🎟️ Tickets & More Info: The Robot Zoo
- Game Changers | October 16 – January 24, 2027
🎟️ Tickets & More Info: Game Changers
- Astra Lumina | Opens October 22 and runs until December 31
🎟️ Tickets & More Info: Astra Lumina
- Cineplex $3.99 Saturdays | Films available on select Saturdays
🎟️ More Info: Cineplex $3.99 Saturdays
Parties + Festivals You Can Dance All Day At
The Black Tavern: Winter Edition
Don your knightly armour, princess dresses, and fairy wings for The Cobalt’s transformation into The Black Tavern, a medieval fantasy experience that’s packed with nonstop entertainment all night long. The event’s first edition did so well that the organizers— The Cobalt and A Fairytale in Vanshire— are bringing it back for the second time. At The Black Tavern, attendees can expect a fully immersive experience, making you feel like you’re stepping out of Vancouver and into a fantasy world where steel clashes and jesters provide endless entertainment. The mead will definitely be flowing freely as bards sing their hearts out.
📅 Dates: December 18 – 19, 2026
📍 Location: The Cobalt
🎟️ Tickets & More Info: The Black Tavern: Winter Edition
Food + Drink Experiences You Have To Try
Ongoing Food Events
The best part about being in Metro Vancouver is that there’s so much delicious food no matter where you look, and these ongoing food events are making sure that your every craving is satisfied.
- Winter Lodge at Stanley’s Bar & Grill | November 25 – January 31
🎟️ Tickets & More Info: Winter Lodge
Arts, Music, and Plays
Recurring Arts Events
Metro Van’s arts scene always has something new for you to experience. These are a bunch of events that are happening throughout the month.
- Murder is a Drag | Select dates between September 25 – December 11
🎟️ Tickets & More Info: Murder is a Drag
- Cirque du Soleil: LUZIA | November 4 – December 15
🎟️ Tickets & More Info: Cirque du Soleil: LUZIA 2026
- 42nd Street at Gateway Theatre | December 10 – January 2
🎟️ Tickets & More Info: 42nd Street
Conventions + Shows to Hit Up
Vancouver Game Expo | VGX 2026
Vancouver Game Expo is a community-first celebration of gaming culture in the heart of Downtown Vancouver for players, developers, artists, content creators, fans, and industry professionals. It’s an interactive gaming celebration, bringing together community and industry for a weekend of play, discovery, and connection.
📅 Dates: December 5 – 6, 2026
📍 Location: Vancouver Convention Centre, East Expo Hall A
🎟️ Tickets & More Info: Vancouver Game Expo
Sports Events You Can’t Miss
Get front-row seats to the best adrenaline-pumping games that Metro Vancouver has to offer!
🏒 Vancouver Canucks
- December 4: Vancouver Canucks vs. Buffalo Sabres
- December 5: Vancouver Canucks vs. Dallas Stars
- December 7: Vancouver Canucks vs. Washington Capitals
- December 10: Vancouver Canucks vs. Nashville Predators
- December 19: Vancouver Canucks vs. San Jose Sharks
- December 21: Vancouver Canucks vs. Utah Mammoth
- December 28: Vancouver Canucks vs. Los Angeles Kings
- December 30: Vancouver Canucks vs. Seattle Kraken
📍 Location: Rogers Arena
Concerts
Vancouver’s concert scene is packed. Prepare to sing along all night long with some of your favourite artists this month!
Olivia Rodrigo: The Unraveled Tour
- December 1 – 2, Rogers Arena
RUSH: Fifty Something
- December 15 + 17, Rogers Arena
Want even more things to do? Check out our 604 Now Events Calendar to keep your plans looking fresh.