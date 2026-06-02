If you fly with Air Canada, then you’ll want to know that the airline has just made changes to its Aeroplan points program on June 1. The updates include point increases and decreases, so here’s what to know about the program’s point system.

RELATED: Canada Just Updated Its Travel Advice For The U.S. And Here’s What You Need To Know

Air Canada’s Aeroplan Flight Reward Chart

“Effective June 1, we will be making some changes to the Aeroplan Flight Reward Chart,” said Air Canada. “These changes include a combination of increases and decreases, designed to better align reward pricing with our redemption costs on certain partner airlines. We have specifically targeted increases in certain areas where costs have risen, and reduced pricing in markets where costs have come down.”

Essentially, Air Canada has changed how many Aeroplan points it will cost you to book a flight with said points. The costs depend on a variety of factors, including your fare, distance, and region.

While some routes have been lowered, others have jumped up by a fair amount of points. Here’s what the changes look like:

Between North America and Atlantic zones

0–4,000 miles Economy: 35,000 → 32,500 pts (-2,500 )

4,001–6,000 miles Economy: 40,000 → 42,500 pts (+2,500 ) Business: 70,000 → 75,000 pts (+5,000 ) First (Partner): 100,000 → 120,000 pts ( +20,000 )

6,001–8,000 miles Economy (Partner): 55,000 → 60,000 pts (+5,000 ) Business (AC/Select Partners): 85,000 → 90,000 pts (+5,000 ) First (Partner): 130,000 → 150,000 pts ( +20,000 )

8,001+ miles Economy (Partner): 70,000 → 75,000 pts (+5,000 ) Business (AC/Select Partners): 100,000 → 110,000 pts ( +10,000 ) First (Partner): 140,000 → 165,000 pts ( +25,000 )



Between North America and Pacific zones

0–5,000 miles Economy: 35,000 → 32,500 pts (-2,500 )

5,001–7,000 miles Business: 75,000 → 85,000 pts ( +10,000 ) First (Partner): 110,000 → 120,000 pts ( +10,000 )

7,501–11,000 miles Economy (Partner): 60,000 → 65,000 pts (+5,000 ) Premium Economy (AC/Select Partners): 70,000 → 85,000 pts ( +15,000 ) Business (Partner): 87,500 → 102,500 pts ( +15,000 ) First (Partner): 130,000 → 140,000 pts ( +10,000 )

11,001+ miles Economy: Partner: 75,000 → 70,000 pts (-5,000 ) AC/Select Partners: 65,000 → 70,000 pts (+5,000 ) Premium Economy (AC/Select Partners): 80,000 → 95,000 pts ( +15,000 )



Within Atlantic zone

0–1,000 miles Business: 15,000 → 12,500 pts (-2,500 )

1,001–2,000 miles Economy: 12,500 → 15,000 pts (+2,500 ) Business: 25,000 → 22,500 pts (-2,500 )

2,001–4,000 miles Economy (Partner): 25,000 → 30,000 pts (+5,000 ) Business: 45,000 → 40,000 pts (-5,000 ) First (Partner): 60,000 → 75,000 pts ( +15,000 )

4,001–6,000 miles Economy (Partner): 35,500 → 42,500 pts (+7,000 ) Business (Partner): 60,000 → 70,000 pts ( +10,000 ) First (Partner): 90,000 → 100,000 pts ( +10,000 )

6,001+ miles Business (Partner): 80,000 → 95,000 pts ( +15,000 )



Within Pacific zone

1,001–2,000 miles Economy (Partner): 12,500 → 15,000 pts (+2,500 )

2,001–5,000 miles Economy (Partner): 25,000 → 30,000 pts (+5,000 ) Business (Partner): 45,000 → 52,500 pts (+7,500 )

5,001–7,000 miles Economy (Partner): 37,500 → 35,000 pts (-2,500 ) Business (Partner): 60,000 → 72,500 pts ( +12,500 )

7,001+ miles Economy: 55,000 → 50,000 pts (-5,000 ) Business: 90,000 → 85,000 pts (-5,000 )



Between Atlantic and Pacific zones

0–2,500 miles Business (Partner): 40,000 → 47,500 pts (+7,500 ) First (Partner): 50,000 → 55,000 pts (+5,000 )

2,501–5,000 miles Economy (AC/Select Partners): 30,000 → 40,000 pts ( +10,000 ) Business: Partner: 60,000 → 75,000 pts ( +15,000 ) AC/Select Partners: 50,000 → 60,000 pts ( +10,000 ) First (Partner): 80,000 → 95,000 pts ( +15,000 )

5,001–7,000 miles Economy: Partner: 50,000 → 60,000 pts ( +10,000 ) AC/Select Partners: 40,000 → 50,000 pts ( +10,000 ) Business: Partner: 80,000 → 92,500 pts ( +12,500 ) AC/Select Partners: 60,000 → 80,000 pts ( +20,000 ) First (Partner): 100,000 → 120,000 pts ( +20,000 )

7,001+ miles Economy: Partner: 65,000 → 75,000 pts ( +10,000 ) AC/Select Partners: 40,000 → 60,000 pts ( +20,000 ) Business: Partner: 110,000 → 130,000 pts ( +20,000 ) AC/Select Partners: 60,000 → 100,000 pts ( +40,000 ) First: Partner: 140,000 → 150,000 pts ( +10,000 ) AC/Select Partners: 100,000 → 130,000 pts ( +30,000 )



For more information, visit the updated Aeroplan Flight Reward Chart here.